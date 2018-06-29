Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес после победного поединка заключительного тура против Англии (1:0) признался, что он достался доволен как игрой, так и достигнутым результатом. Наставник доволен тем, что успеха добились молодые игроки команды.

Тренер Бельгии Мартинес: доволен результатом, но теперь все мысли о Японии

"Признаться, я доволен продемонстрированной игрой. По сравнению с прошлыми играми мы совершили много замен, и сегодняшняя команда смогла добиться победы, — приводит слова Мартинеса ТАСС – Мы довольны итоговым счетом и набранными девятью очками. Вышедшие сегодня на поле молодые игроки подтвердили авансы".

"Теперь же настало время думать о предстоящем сопернике по плей-офф – сборной Японии. Это команда является очень быстрой и динамичной. Мы отлично с ними знаем другу друга и уверен, что нас ожидает очень сложный поединок".

Игра 1/8 финала против Японии состоится второго июля в Ростове-на-Дону.