Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после поражения в матче заключительного тура группы "G" от команды Бельгии (0:1) признался, что решил не выпускать некоторых лидеров команды из-за того, чтобы избежать возможных травм.

"Мы неплохо играли, не провалились, но, увы, опасных моментов было не так много, – признается специалист, слова которого приводит ТАСС. – Мы не любим проигрывать и до последнего старались сравнять счет. Да, я оставил на скамейке наших лидеров, ведь всегда есть вероятность травм. Мы не могли пойти на такой риск и надеюсь, что такой шаг оправдает себя в плей-офф".

"Что же до предстоящего матча с Колумбией, то уверен, что мы способны победить. Это будет сложное испытание для сборной Англии, ведь у колумбийцев достаточно сильные исполнители. Впрочем, мы хорошо знаем эту команду и знаем, что надо делать ради достижения успеха в России".

Напомним, что поединок против Колумбии англичане проведут третьего июля на стадионе "Спартак" в Москве.