Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира по футболу является большим праздником и полностью меняет представление Запада о России. Об этом он рассказал на конференции "Спорт и будущее" в Москве.

"Россия — гостеприимная и теплая страна, — сказал Инфантино, которого цитирует "Интерфакс". — Это событие полностью меняет восприятие России Западом. Это большой праздник для России и всего мира. Благодарю всех россиян за то, что вы принимаете всех нас".