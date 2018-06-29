Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подвело промежуточные итоги по количеству выданных паспортов болельщика (Fan ID) на время чемпионата мира по футболу в России.

Всего было выдано 1,5 миллиона паспортов болельщика, сообщает РИА Новости. Больше половины — 871 тысячу паспортов — получили граждане России. На втором месте идут болельщики из Китая, которые оформили 60 тысяч паспортов, а из США — 49 тысяч. Отметим, что сборные этих стран в чемпионате мира участия не принимают.