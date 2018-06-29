Форвард сборной России по футболу Артем Дзюба поделился мнением относительно предстоящего матча 1/8 финала чемпионата мира с командой Испании. По словам нападающего, обстановка вокруг сборной стала лучше. А игроки команды хотят совершить чудо.

"Трудно сказать, что нас хвалят. Понятно, что обстановка стала лучше, это не может не радовать, — сказал Дзюба, которого цитирует "Спорт-экспресс". — Сделали скачок в игре и результате. Сейчас хотим совершить небольшое чудо, подарить еще больший праздник и сделать так, чтобы нами гордилась вся страна".

Напомним, что матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Бразилии состоится 1 июля на московском стадионе "Лужники". Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на сайте Вести.Ru, начало – 16:50 по московскому времени.