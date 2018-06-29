Пресс-атташе российской сборной Игорь Владимиров сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) рекомендовала сборной России не проводить тренировку перед матчем 1/8 финала чемпионата мира на стадионе "Лужники". Встреча пройдет 1 июля, начало – 17:00, прямая трансляция на телеканале "Россия 1".

"ФИФА рекомендовала сборной России провести тренировку в Новогорске, а не в "Лужниках". – сказал пресс-аташе, которого цитирует ТАСС. — Это, как я понял, обычная практика. ФИФА пытается уравнять условия, поскольку мы уже играли в "Лужниках", а испанцы — нет".