"ФИФА рекомендовала сборной России провести тренировку в Новогорске, а не в "Лужниках". – сказал пресс-аташе, которого цитирует ТАСС. — Это, как я понял, обычная практика. ФИФА пытается уравнять условия, поскольку мы уже играли в "Лужниках", а испанцы — нет".