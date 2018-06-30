Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился рецептом победы перед матчем 1/8 финала против французской команды. Он заявил, что его футболистам необходимо взять игру под свой контроль, чтобы выйти в четвертьфинал.

"Мы должны сами взять бразды правления. Нужно выпустить игроков, которые позволят нам контролировать игру в матче против такой сборной, как Франция, которая быстро перемещает мяч", — приводит слова Сампаоли "Спорт-экспресс".

"Если мы не будем контролировать игру, то будет много физической борьбы, что нас не устраивает. Аргентина будет играть с ножом между зубами, и, надеюсь, мы выйдем в четвертьфинал", — добавил аргентинский специалист.

Встреча между сборными Аргентины и Франции состоится 30 июня в Казани. Игра начнется в 17:00 по московскому времени.