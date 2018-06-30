Те, кто не успел купить билеты на матчи чемпионата мира по футболу, еще могут это сделать. ФИФА предупреждает, что планирует выставить на продажу крупную партию билетов на ближайший матч в Санкт-Петербурге.

Конечно, все места на стадионе на эту игру давно были распроданы, но вот теперь болельщики из Германии, которые надеялись, что их сборная не только пройдет групповую стадию турнира, но и завершит ее на первом месте, сдают свои билеты. После поражения "Бундестим" уехала на родину и теперь многие фанаты не хотят идти на игру.