Конечно, все места на стадионе на эту игру давно были распроданы, но вот теперь болельщики из Германии, которые надеялись, что их сборная не только пройдет групповую стадию турнира, но и завершит ее на первом месте, сдают свои билеты. После поражения "Бундестим" уехала на родину и теперь многие фанаты не хотят идти на игру.