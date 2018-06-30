В подмосковной Новогорске проходит одна из последних тренировок сборной России перед матчем 1/8 финала чемпионата мира, где нашим футболистам будет противостоять команда Испании. Все игроки занимаются в общей группе.

Как сообщает ТАСС, тренировку команды посетил вице-премьер РФ и председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Виталий Мутко. Напомним, что матч сборных России и Испании пройдет 1 июля на московском стадионе "Лужники". Прямую трансляцию смотрите на телеканале "Россия 1" или портале Вести.Ru.