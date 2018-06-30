Игроки сборной России по футболу Роман Зобнин, Юрий Газинский, Илья Кутепов и Денис Черышев приняли участие в записи видеообращения к болельщикам перед матчем 1/8 финала чемпионата мира с командой Испании.

Напомним, встреча пройдет 1 июля на московском стадионе "Лужники". Встреча начнется в 17:00. В прямом эфире игру покажет телеканал "Россия 1" с комментарием Владимира Стогниенко. Также трансляция будет доступна на сайте Вести.Ru.

"Дорогие болельщики, спасибо, что поддерживали нас три матча. Нас ждет очень тяжелый матч с Испанией, — сказал полузащитник Роман Зобнин. — Знаю, что вы все придете на стадион или будете смотреть по телевизору. Мы выложимся на 100%. Поддерживайте нас, а мы будем радовать вас".

"Спасибо большое за поддержку. Только вместе мы сможем добиться успеха. Вместе мы сила!" – заявил полузащитник Юрий Газинский.

"Мы постараемся идти дальше и пройти Испанию, чтобы вы гордились нами", — сказал полузащитник Дмитрий Черышев.

"Дорогие болельщики, спасибо вам за такую теплую поддержку, — сказал защитник Илья Кутепов. — Спасибо, что болеете за нас. Впереди у нас очень важный матч с Испанией. Будем ждать вас на стадионе. Вместе мы сможем многое".

Ролик заканчивается фразой, которую по очереди говорят участники видео: "Играй за нас, за всех и за каждого".