Гризманн и Мбаппе выйдут в атаке французов на матч с Аргентиной

Сборная Франции по футболу объявила стартовый состав на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Аргентины. Встреча пройдет 30 июня в Казани, начало в 17:00 мск. Прямую трансляцию смотрите на телеканале "Россия 1".