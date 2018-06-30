Полностью состав сборной Франции, который выйдет на поле с первых минут, выглядит следующим образом: Уго Льорис, Бенжамен Павар, Рафаэль Варан, Самюэль Юмтити, Лукас Эрнандес, Н'Голо Канте, Поль Погба, Блез Матюиди, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Оливье Жиру.