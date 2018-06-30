Полностью состав сборной Франции, который выйдет на поле с первых минут, выглядит следующим образом: Уго Льорис, Бенжамен Павар, Рафаэль Варан, Самюэль Юмтити, Лукас Эрнандес, Н'Голо Канте, Поль Погба, Блез Матюиди, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Оливье Жиру.
30.06.2018
Гризманн и Мбаппе выйдут в атаке французов на матч с Аргентиной
Сборная Франции по футболу объявила стартовый состав на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Аргентины. Встреча пройдет 30 июня в Казани, начало в 17:00 мск. Прямую трансляцию смотрите на телеканале "Россия 1".
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