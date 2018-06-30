Главный тренер сборной Испании по футболу Фернандо Йерро рассказал о готовности команды к матчу против России в игре 1/8 финала чемпионата мира. Встреча пройдет 1 июля на московском стадионе "Лужники". Начало – в 17:00 мск, прямая трансляция – на телеканале "Россия 1" и сайте Вести.Ru.

"Иногда игра строится от себя, а иногда от противника. У нас есть четкий план в головах, — заявил Йерро, которого цитирует РИА Новости. — Мы знаем российскую сборную, знаем ее качества. Мы верим в ту работу, в которую проделали. Давайте дождемся завтра, мы верим в нашу команду".