На чемпионате мира по футболу стартовала стадия плей-офф. Первыми свой матч 1/8 финала сыграли на "Казань-Арене" сборные Франции и Аргентины. Игра двух экс-чемпионов мира получилась живой и результативной. Победили представители футбольного Старого Света – 4:3.

Команды провели игру в следующих составах: сборная Франции – Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Канте, Погба, Матюиди (Толисо 75), Мбаппе (Товен 88), Гризманн (Фекир 82), Жиру; сборная Аргентины – Армани, Меркадо, Тальяфико, Рохо (Фасио 46), Отаменди, Маскерано, Банега, Ди Мария, Перес (Агуэро 65), Павон (Меса 75), Месси.

Команда Франции начала встречу гораздо активнее и уже на 9-й минуте получила право на штрафной по центру, который заработал Килиан Мбаппе. К мячу подошел Антуан Гризманн и хорошо пробил, но мяч после его удара попал в перекладину.

Уже две минуты спустя Мбаппе сделал отличный рывок с центра поля и добежал до штрафной площади, где его сбил бывший защитник "Спартака" Маркос Рохо. Судья назначил пенальти, который реализовал Гризманн. 1:0. Затем неугомонный Мбаппе заработал право на еще один опасный штрафной. Однако мяч после удара Поля Погба полетел значительно выше ворот.

Сборная Аргентины за весь тайм имела лишь один опасный момент. И он сразу завершился голом. На 41-й минуте Анхель Ди Мария один получил мяч перед штрафной и моментально пробил. Мяч по красивой траектории влетел в самую девятку ворот Уго Льориса. 1:1.

Второй тайм поначалу казался продолжением первого, но здесь "взрыв" обеспечили южноамериканцы, которые на 48-й минуте вышли вперед: пасовал Месси, а забивал Меркадо. После этого уже "трехцветным" стало "нечего терять" и они помчались с удвоенной силой на штурм ворот соперника. На 58-й минуте чудо-гол сотворил защитник Павар. Счет стал 2:2 и надо было начинать все сначала.

Но игра уже шла на встречных курсах. При этом бреши в аргентинской обороне оказались куда шире, так что буквально через 5 минут Мбаппе отличным ударом завершил комбинацию партнеров, забив, наконец-то, свой гол. Европейцы вышли вперед – 3:2. А еще через 3 минуты Килиан сделал голевой дубль. Так Месси и Ко оказались на грани вылета и впереди у них было всего 22 минуты.

Но, как показалось, два быстрых гола Мбаппе послали команду Аргентины в нокдаун. Ни призывы со скамейки запасных к активности, ни замены, ни поддержка приунывших, но не терявших надежду трибун, не помогла южноамериканцам. Время таяло, и таяли их шансы на четвертьфинал. Их хватило только на то, чтобы установить минимальный счет: отличился в добавленное время Агуэро...

Французы провели отличный матч и закономерно вышли в следующий круг. В четвертьфинале их соперниками станет победитель игры Уругвай – Португалия, которая состоится в субботу, 30 июня, на стадионе "Фишт" в Сочи.