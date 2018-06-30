Суарес и Кавани поведут за собой партнеров в матче против португальцев

Тренерский штаб сборной Уругвая назвал стартовый состав на матч 1/8 финала с португальской командой. Лидеры "небесно-голубых" Луис Суарес и Эдинсон Кавани с первых минут выйдут на поле стадиона "Фишт" в Сочи. Также в основном составе оказался Хосе Хименес, пропускавший игру с Россией из-за травмы.