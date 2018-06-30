Помимо них за уругвайцев сыграют Фернандо Муслера, Диего Годин, Мартин Касерес, Диего Лаксальт, Найтан Нандес, Лукас Торрейра, Родриго Бентанкур и Матиас Весино.

Напомним, что встреча между сборными Уругвая и Португалии состоится 30 июня в 21:00 по московскому времени.