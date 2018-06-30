Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли после проигранного матча французам в 1/8 финала признался, что очень разочарован результатом своей команды. Также он заявил, что сложно что-то противопоставить лучшему игроку "трехцветных" Мбаппе, когда тот находится в такой форме.

"Сегодня мы не справились со скоростью Мбаппе, но перед игрой мы разобрали все, что нужно было разобрать. Это футбол, все решают игроки. Когда против тебя играет Мбаппе в такой форме, то сложно что-то противопоставить сопернику", — цитирует Сампаоли РИА Новости.

Кроме того, он заявил, что эта неудача сделает его сильнее. "Я очень разочарован результатом нашей команды. Но эта неудача сделает меня сильнее как тренера. Она многому меня научит", — заявил аргентинский специалист.

Сборная Аргентины уступила французам в 1/8 финала со счетом 3:4 и покидает чемпионат мира в России.