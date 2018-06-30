В Сочи на олимпийском стадионе "Фишт" завершился матч стадии 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором встречались сборные Уругвая и Португалии. Матч чемпионов Европы с одной из сильнейших команд Южной Америки лучился весьма напряженным и завершился победой южноамериканцев – 2:1.

Соперники провели игру в следующих составах: сборная Уругвая – Муслера, Годин, Касерес, Лаксальт, Нандес (Карлос Санчес 80), Хименес, Торрейра, Бентанкур (Родригес 63), Весино, Суарес, Кавани (Стуани 73); сборная Португалии – Патрисиу, Пепе, Геррейру, Фонте, Роналду, Мариу (Фернандеш 84), Бернарду Силва, Карвалью, Перейра, Гедеш (Андре Силва 74), Адриен Силва (Куарежма 65).

Игра началась осторожно, но уже на 6-й минуте матча Криштиану Роналду проверил уругвайского вратаря Фернандо Муслеру дальним ударом. Тот оказался на месте. А в ответной атаке Эдинсон Кавани после шикарной подачи Луиса Суареса головой вколотил мяч в сетку, открыв счет в этой встрече.

В дальнейшем в первые 45 минут обе команды были куда лучше в обороне, чем в атаке. На 22-й минуте Суарес опасно пробил со штрафного, однако Руй Патрисиу выручил своих партнеров, отразив мяч, пущенный в нижний угол ворот. До перерыва соперникам удалось создать еще несколько полу-моментов, но отличиться никто не смог.

Конечно, поражение не устраивало чемпионов Европы. Но при этом тренерский штаб португальцев не произвел замен в начале второй половины игры. Но изменения случились и выразилось это, прежде всего, в высоком прессинге европейцев. Потихоньку они прибрали инициативу к рукам и как итог – сравняли счет ан 55-й минуте: отличился Пепе.

Но, оказалось, что уругвайцы готовы к игре на встречных курсах. Буквально через несколько минут после пропущенного мяча их атаку завершал Кавани и снова забил красивейший гол. Счет стал 2:1 в пользу "небесно-голубых". Тут же обе команды сделали по замене и обе – усиливали атаку с помощь. Родригеса и Куарежмы.

В дальнейшем оба тренера пытались что-то изменить с помощью замен. В частности, уругваец Оскар Табарес был вынужден убарть с поля героя Кавани, который, судя по всему, получил повреждение. Но ни замены, ни попытки португальцев организовать финальный навал, ни острые контратаки южноамериканцев не изменили главного – счета.

Уругвай выиграл 2:1 и в четвертьфинале встретится с командой Франции. Чемпионы Европы во главе с лучшим футболистом мира последних лет Криштиану Роналду пакуют чемоданы...