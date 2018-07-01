Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поражение своей команды в 1/8 финала чемпионата мира от уругвайцев. По его мнению, португальские футболисты выложились в этой игре на все сто и заслуживают слов благодарности. Также он поздравил соперника с победой.

"Я был сейчас в раздевалке, игроки очень опечалены, я сам опечален. Благодарю своих игроков. Во втором тайме они показали хорошую игру, выложились на все сто, но проиграли. И нам остается только поздравить сборную Уругвая", — приводит слова Сантуша РИА Новости.

Кроме того, наставник сборной Португалии отказался оценивать судейство. "Мы пытались разблокировать фланги — в первом тайме это не очень получилось, во втором было уже получше. Я не хочу комментировать судейство, это все игровые моменты. Мы надеялись на другой результат", — заявил Сантуш.

30 июня в Сочи сборная Уругвая победила португальскую команду со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.