Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба в преддверии матча 1/8 чемпионата мира против команды Испании заявил, что для выхода в четвертьфинал российским футболистам необходимо сыграть выше своего максимума.

"Каждый из нас должен умереть на поле и вывернуть себя наизнанку, – сказал Дзюба, которого цитирует РИА Новости. – Нам нужно продемонстрировать командный дух. В определенный день любая команда может обыграть другую. Этим футбол и прекрасен. Если мы сыграем не на своем максимуме, а даже выше – на двести или триста процентов, то я верю, что у нас появится шанс на создание этого исторического момента".

"Будет очень тяжело, но нужно будет терпеть, сохранять спокойствие и чувствовать себя физически очень хорошо. Главное – обернуть поддержку и эмоции в неимоверную самоотдачу. Надеюсь, что футбольный бог, а также госпожа удача в этом поединке будут за нас".

Напомним, что встреча между Россией и Испанией состоится на московском стадионе "Лужники" и начнется в 17:00. Прямая трансляция будет показана на сайте Вести.Ru и телеканале "Россия 1".