Испания – Россия. "Красная фурия" начнет матч без Иньесты

В москвоских "Лужниках" остается совсем немного времени до начала матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России. "Красная фурия" объявила свой стартовый состав на эту встречу и в нем нет Андреса Иньесты. А вот Жерар Пике, несмотря на травму, сыграет.