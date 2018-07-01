С первых минут против России на поле "Лужников" выйдут де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Коке, Асенсио, Сильва, Иско, Коста. Игра начнется в 17.00 по московскому времени и будет транслироваться на телеканале "Россия 1" и сайте Вести.Ru.