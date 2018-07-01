Сборная России по футболу начала борьбу за выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. В Москве на стадионе "Лужники" российские футболисты принимают сборную Испании. Счет после первого тайма 1:1. В составе российской команды голом отметился нападающий Артем Дзюба.

Матч начался с территориального преимущества испанцев, однако защитники сборной России вынуждали ошибаться соперника на подступах к штрафной. Тем не менее, именно испанцы и открыли счет в самом начале игры. Мяч после навеса со штрафного попал в ногу Сергея Игнашевича, боровшегося с Серхио Рамосом, и угодил в ворота Игоря Акинфеева.

После гола основная борьба сосредоточилась в центре поля. Лишь изредка российские футболисты угрожали воротам испанца Давида де Хеа, но ни один из нанесенных ударов не попадал в створ ворот соперника.

Впрочем, первый же удар стал результативным, после того, как главный арбитр матча за игру рукой Жераром Пике назначил пенальти. К точке подошел Артем Дзюба, который развел мяч и Де Хеа по разным углам и сравнял счет в поединке – 1:1.

При таком счете команды ушли в раздевалки.