В московских "Лужниках" завершился матч 1/8 финала чемпионата мира между футбольными сборными России и Испании. Впервые на домашнем для наших чемпионате мира две команды решали исход встречи в серии пенальти. Победа досталась хозяевам турнира – 1:1 (4:3).

Команды начали матч в следующих составах: номинальные хозяева – сборная Испании – де Хеа, Начо (Карвахаль 70), Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Коке, Асенсио (Родриго 104), Сильва (Иньеста 67), Иско, Коста (Аспас 80); сборная России – Акинфеев, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Фернандес, Жирков (Гранат 46), Зобнин, Самедов (Черышев 60), Кузяев (Ерохин 96), Головин, Дзюба (Смолов 65).

Матч начался с короткой разведки и затем территориальным преимуществом завладели испанцы. Однако защитники сборной России вынуждали ошибаться соперника на подступах к штрафной. Тем не менее, именно гости открыли счет в самом начале игры. Мяч после навеса со штрафного попал в ногу Сергея Игнашевича, боровшегося с Серхио Рамосом, и угодил в ворота Игоря Акинфеева.

После гола основная борьба сосредоточилась в центре поля. Лишь изредка российские футболисты угрожали воротам испанца Давида де Хеа, но ни один из нанесенных ударов не попадал в створ ворот соперника.

Впрочем, первый же удар стал результативным, после того, как главный арбитр матча за игру рукой Жераром Пике назначил пенальти. К "точке" подошел Артем Дзюба, который развел мяч и Де Хеа по разным углам и сравнял счет в поединке – 1:1. "Гол в раздевалку" немного шокировал испанцев, но впереди был еще второй тайм.

Вторые 45 минут начались активностью подопечных Фернандо Йерро, которая, похоже, сумела быстро забыть в раздевалке шок от пропущенного с пенальти гола. Однако довольно долго ничего полезного испанцы из своей активности извлечь не могли.

Тем временем тренер россиян Станислав Черчесов решился на две замены и если выход Дениса Черышева вместо Самедова выглядел вполне логичным, то Федор Смолов вместо Дзюбы – это ход был не вполне понятен. Ранее вместо Жиркова появился Владимир Гранат, так что за 25 минут до конца наши использовали все три возможности ввести в игру свежие силы.

Концовка основного времени была крайне напряженной, но до серьезных голевых моментов дело так и не дошло. И, несмотря на то, что по ходу матча испанцы владели мячом почти в три раза (!) больше россиян, все должно было решиться в два дополнительных тайма по 15 минут.

В начале овертайма вместо Кузяева наши тренеры выпустили Александра Ерохина, благо, на дополнительное время разрешена четвертая замена. Но было неясно, что это усилит – линию обороны, чтобы удержать ничью, или атаку, чтобы забить самим.

Игра между тем пошла в рваном темпе. С одной стороны, обе команды устали. А с другой – испанцы, больше владея мячом, все же явно не хотели доводить дело до лотереи послематчевых пенальти. Они старались не только передавать мяч, но и обострять игру, и пару раз им это удавалось. Но – выручали Акинфеев и наши защитники.

В самом конце матча над полем пошел дождь, что увеличило возможность ошибки. Обе стороны стали чаще ошибаться, терять мяч, даже падать. Но это не увеличило голевые перспективы сторон. И дело дошло до послематчевых 11-метровых, в которых лучше были россияне — 4:3.

Четыре футболиста нашей команды – Смолов, Игнашевич, Головин и Черышев, – точно исполнили свои удары. А у испанцев Коке и Аспас не смогли переиграть поймавшего кураж Акинфеева. Россияне в четвертьфинале и ждут результата матча Хорватия – Дания, где определится их соперник.