Сборная России переиграла команду Испании в серии пенальти 4:3 и пробилась в четвертьфинал чемпионата мира. Испанцы покидают мировое первенство, не проиграв ни одной встречи в основное время.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Испании Фернандо Йерро заявил, что не считает выступление своей команды провальным. "Мы приезжали сюда с амбициями. Но я не думаю, что можно говорить о провале или крахе Испании. Сегодня линия между победой и поражением была очень тонкой. Последнее, что я сказал своим игрокам: это чемпионат мира, наслаждайтесь. Я хотел, чтобы мы закончили матч с высоко поднятыми головами. И мы можем посмотреть друг другу в глаза и сказать: мы были профессионалами", — цитирует Йерро официальный сайт ФИФА.

Фернандо Йерро возглавил сборную Испании за день до начала мирового первенства. Он заменил уволенного Юлена Лопетеги. Причиной отставки прежнего тренера стало подписание им контракта с мадридским "Реалом".