Сборная России победила команду Испании и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Основное время матча завершилось вничью 1:1, дополнительные 30 минут победителя не выявили, а пенальти лучше пробили российские футболисты. Вратарь Игорь Акинфеев отбил удары Коке и Яго Аспаса.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об эмоциях, которые он испытал после матча. Эмоции простые, во время игры это выходит. Сейчас руководишь командой, теперь готовишься к следующей игре. Вот такие простые эмоции. Как есть, так я и говорю", — приводит слова Черчесова РИА Новости..

Тренер сборной России поделился планами на ближайшее время. "Понятно, мы определенную работу провели. И у нас есть время проверить, кто на что готов. Завтра снова будет медицинский чек, и мы опять индивидуально посмотрим. На кого-то по-одному действует нагрузка, на кого-то — по-другому".

Черчесов рассказал, почему наша команда вернулась к схеме с тремя защитниками. "Планы мы делаем, но когда красная карточка, даже когда захочешь, в пять защитников не сыграешь. Переходили на эту систему мучительно. Если нам, тренерам, понятно, как играть, то футболистов надо было убедить, что это единственный возможный вариант. Но надо было сделать. Спасибо ребятам, что поняли, как надо делать. Столько с футболистами индивидуально никогда не разговаривал, потому что каждому надо было объяснить до миллиметра. Но все сработало, мы выиграли", — сказал Станислав Саламович

Тренер сборной России прокомментировал замену Артема Дзюбы на Федора Смолова."Что касается замены Артема Дзюбы, мы так и планировали. Центральные защитники испанцев играли у нашей штрафной, и нужен был быстрый нападающий. Возможно, минут 5-10 Дзюба еще и мог поиграть, но мы не хотели рисковать. Лучше на пять минут раньше, чем на пять секунд позже".

Тренер россиян сообщил о травме Юрия Жиркова. По словам Черчесова для ветерана сборной России чемпионат мира закончен. "Боюсь, для Жиркова это был последний матч на турнире. Если мы его только к финалу не подготовим. С больной ногой вышел, тайм выдержал, но потом стало сказываться".