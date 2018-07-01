В Нижнем Новгороде завершился первый там встречи 1/8 финала между сборными Хорватии и Дании. Победитель этой встречи станет соперником нашей команды в четвертьфинале. После первого тайма ничья 1:1.

Начало встречи оказалось очень бурным. Первая атака датчан стала результативной. После ввода мяча из аута Томас Дилейни протолкнул мяч оказавшемуся в чужой штрафной защитнику Маттиасу Йоргенсену, а тот с близкого расстояния поразил ворота. Этот гол стал самым быстрым на нынешнем чемпионате мира.

Но хорваты отыгрались уже через три минуты. Шиме Врсалько прострелил вдоль ворот, а Марио Манджукич нанес точный удар – 1:1. Самое бурное начало матча плей-офф в истории чемпионатов мира.

В дальнейшем борьба протекала с некоторым преимуществом сборной Хорватии, создавшей больше моментов у ворот Каспера Шмейхеля. У датчан мог отличиться Мартин Брэтуэйт, но не смог переиграть в ближнем бою Даниэля Субашича. После первых 45 минут ничья 1:1.