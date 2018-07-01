В Нижнем Новгороде завершился второй тайм встречи 1/8 финала между сборными Хорватии и Дании. Игровое время завершилось вничью 1:1, а пенальти лучше пробили хорваты 3:2. Они и стали соперниками сборной России в четвертьфинале.

Начало встречи оказалось богатым на событие. На первой минуте датский защитник Маттиас Йоргенсен распечатал ворота сборной Хорватии. Но уже через три минуты хорваты ответили точным ударом Марио Манджукича. Первый тайм прошел довольно живо, с некоторым преимуществом сборной Хорватии. Но счет н изменился, и на перерыв команды ушли при счете 1:1.

Зато после перерыва игра стала довольно медленной и скучной. В основном по милости хорватов, которые действовали чересчур осторожно. Датчане тоже не желали рисковать. Игра оживилась после 80 минуты. Хорваты решили не доводить дело до дополнительного времени, и усилили натиск на ворота Каспера Шмейхеля. Но после 90 минут встречи на табло по-прежнему оставался счет 1:1.

Основного времени оказалось недостаточно для выявления победителя. Командам пришлось продолжить выяснение отношений в дополнительные 30 минут. Датчане смотрелись интереснее в овертайме, но стопроцентная возможность вырвать победу была у хорватов.

На 114 минуте провалилась оборона сборной Дании. Анте Ребич выскочил один на один со Шмейхелем, обыграл его и уже приготовился забить. Но Маттиас Йоргенсен сбил Ребича. Пенальти и желтая карточка защитнику.

Бить пенальти вызвался Лука Модрич. Но Каспер Шмейхель разгадал намерение лидера сборной Хорватии и намертво взял мяч. А затем отбил еще один сильный удар Модрича. Дополнительное время завершилось вничью 1:1.

Снова судьба путевки в четвертьфинал решалась в серии пенальти. Даниэль Субашич отразил три 11-метровых – ему н смогли забить Кристиан Эриксен, Лассе Шене и Николай Йоргенсен. Каспер Шмейхель отразил удары Милана Баделя и Йосипа Пиварича. Хорваты выиграли 3:2 и вышли в четвертьфинал, где станут соперниками сборной России. Команды России и Хорватии встретятся в Сочи 7 июля.