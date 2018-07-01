Болельщики в России празднуют успех сборной в матче 1/8 финала чемпионата мира в самых неожиданных местах. Более 2 тыс. человек пришло на Центральный рынок, чтобы посмотреть матч Испания – Россия. Организаторы поставили здесь экран 2,5 на 3,5 метра, чтобы можно было смотреть футбол.

По словам управляющего директора Центрального рынка Евгения Моргачева, это был "сумасшедший, сладкий и очень эмоциональный матч": "Сегодня у нас — на Центральном рынке — было включение трансляции матча Россия — Испания. Пришло огромное число людей: и москвичей, и гостей столицы, были и испанцы. Все наши посетители волновались, переживали каждый опасный момент".

"Все мы, наши гости, наши победители — мы ликуем и радуемся, не могу передать свои эмоции, — цитирует Моргачева телеканал 360tv.Ru. – Сборная России вышла в четверть финал! Это большая победа всей команды: и спортсменов, и болельщиков. Спасибо сборной, спасибо тренеру. Центральный рынок приветствует вас!"

Россияне празднуют победу сборной в 1/8 финала чемпиона мира. Знаменитости спорта, культуры и бизнеса, как и простые пользователи социальных сетей делятся своими эмоциями от поистине исторической победы: впервые в истории россияне не просто вышли в плей‐офф, но и обыграли сборную экс-чемпионов мира и Европы, которая до этого 24 раза подряд не проиграла ни одной игры.