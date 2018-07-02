Сборная Дании в матче 1/8 финала уступила в серии пенальти хорватам 2:3 и завершила выступления на чемпионате мира. Сборная Хорватии пробилась в четвертьфинал, где 7 июля сыграет со сборной России.

Героем встречи стал вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель, отразивший пенальти за пять минут до окончания дополнительного времени. В серии пенальти Каспер отбил два 11-метровых. Но его хорватский коллега Даниэль Субашич взял три удара и принес победу своей команде.

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде высоко оценил игру своего вратаря. "Каспер сделал все возможное, чтобы мы победили. И в дополнительное время, и в серии пенальти. Три наших лучших пенальтиста сегодня промахнулись. Я могу только извиниться перед Шмейхелем и остальными ребятами. После матча я сказал, что горжусь ими. Они сыграли по плану, сделали все великолепно. Мы играли хорошо в течение всего турнира, чувствовали, что у нас были шансы против хорватов. Могли бы выйти в следующий раунд, если бы лучше пробили пенальти", — приводит слова Харейде РИА Новости.