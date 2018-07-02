Главный тренер хорватов Златко Далич считает, что четвертьфинальный матч со сборной России станет крашением чемпионата. "Для нас каждый следующий матч — самый важный. Я скажу ребятам, что мы играем против лучших команд на чемпионате мира. Россия не прошла бы так далеко, если бы не была хорошей командой. Скажу ребятам, что нужно настраиваться на эту игру как на финал. В Сочи будет жарко, просто не будет никому. Это будет колоссальное испытание. Думаю, это будет потрясающее зрелище для всего мира", — приводит слова Далича РИА Новости.

"Мы играли хорошо, вышли из группы с первого места, но без сложностей невозможно. Надеюсь, победа над датчанами сблизит нас еще больше. Сегодня мы сыграли хорошо, не так хорошо, как в группе, но мы действовали на результат и добились его. Многие сильные команды уже покинули турнир, уже нет Салаха, Месси, Роналду. Мы приехали сюда ради того, чтобы играть футбол, и для того, чтобы наша страна гордилась нами", — добавил Златко Далич.

Тренер сборной Хорватии высоко оценил игру своего вратаря. "Даниел Субашич — национальный герой Хорватии". "Он отбил три пенальти, вытащил нас в тот момент, когда это было нужнее всего. Всегда самый сложный матч — следующий. У меня были похожие ситуации, но никогда не было такой сложной игры, как эта встреча с датчанами. Мы рано пропустили гол, но собрались и продолжили бороться. После такого я еще больше верю в своих ребят".