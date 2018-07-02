Сборная России взяла верх над испанцами в серии пенальти и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. 7 июля наша команда сыграет со сборной Хорватии в Сочи. Не сможет помочь россиянам один самых опытных футболистов Юрий Жирков.

35-летний защитник получил травму в первом тайме и был заменен в перерыве. На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Жирков больше не сыграет на турнире из-за повреждения.

Сам Юрий прокомментировал свою травму, полученную в игре со сборной Испании " Мы уже порадовались в раздевалке, теперь сосредоточены только на следующей игре, – цитируют "Известия" Жиркова. – К сожалению, здоровье просто не позволило мне выйти на второй тайм. Уже просто не мог бежать. Сыграю ли я в следующем матче? Не знаю, обследование будет в понедельник. По ощущениям травмировал ахилл".