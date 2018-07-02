Главный тренер сборной Мексики по футболу Хуан Карлос Осорио в преддверии поединка 1/8 финала чемпионата мира против Бразилии заявил, что его подопечные не собираются играть от обороны.

Тренер Мексики Осорио: против Бразилии мы не будем отсиживаться в защите

"Сборная Мексики не собирается отсиживаться в обороне и дожидаться ошибок Бразилии, — сказал Осорио, слова которого приводит Спорт24.Ru со ссылкой на официальный сайт ФИФА. – Бразильская линия атаки слишком хороша для такого плана. Мы будем придерживаться своих идей и выпустим четырех или пяти игроков в нападение".

Напомним, что матч между Мексикой и Бразилией состоится второго июля в Самаре. Игра начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция поединка будет показана на сайте Вести.Ru.