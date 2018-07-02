Футболисты сборной Дании Микаэль Крон-Дели и Уильям Квист объявили о завершении международной карьеры. Игроки приняли такое решение после того, как Дания проиграла Хорватии (1:1, 2:3, пен.) и покинула чемпионат мира.

"Чемпионат мира в России стал для меня последним в национальной сборной Дании, — цитирует Квиста РИА Новости со ссылкой на его личную страницу в Facebook. – Хотел бы поблагодарить футболистов, тренеров, менеджеров и болельщиков за много хороших лет. Всегда любил гимн страны вместе с вами. В составе команды я делал все, что мог".

Всего в активе Квиста 81 матч и два забитых гола за Данию.

Позже по сообщениям AP стало известно о том, что о завершении карьеры объявил и Крон-Дели. Полузащитник сделал такое заявление после матча с Хорватией. За сборную Дании он сыграл 59 поединков и стал автором шести голов.