"Накануне чемпионата мира мы призывали к объединению и, думаю, что нам это удалось, — приводит слова Акинфеева пресс-служба сборной России. – На этом нельзя останавливаться, и если мы остановимся, то ничего хорошего не произойдет. На каждом стадионе города чемпионата мира мы чувствуем колоссальную поддержку".

"В матче против Испании "Лужники" не были такими камерными, какими были в матче с Саудовской Аравией (5:0). В этот раз стадион болел, переживал и был единым сердцем. Болельщики нас вдохновили и без их помощи ничего бы не было. А сейчас самое главное, что люди радуются!"