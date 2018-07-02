На российских футбольных стадионах продолжается чемпионат мира. Команды вступили в стадию плей-офф. На "Самара-Арене" в матче 1/8 финала Бразилия в латиноамериканском дерби встречается с Мексикой. В первом тайме команды не смогли открыть счет – 0:0.

Команды начали поединок с обоюдных уколов, однако до настоящих моментов дело не доходило. Позже мексиканцы перехватили инициативу, были острее и намного чаще угрожали воротам Алиссона, но извлечь из этого хоть какую-то выгоду не смогли.

Бразильцы не оставались в долгу. Во второй половине тайма территориальное преимущество уже было за пентакампеонами, но реальных угроз вратарь Мексики Очоа не испытывал. Самый опасный момент был у Неймара, который бил со штрафного, однако мяч разминулся рядом со штангой.

Команды ушли на перерыв с нулями на табло.