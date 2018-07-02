В Ростове-на-Дону пройдет матч 1/8 финала чемпионата мира п футболу между сборными Бельгии и Японии. Стали известны стартовые составы команд.

Лучший бомбардир бельгийцев Ромелу Лукаку залечил травму из-за которой ему пришлось пропустить встречу с англичанами и выйдет в стартовом составе. Пока на счету Лукаку четыре забитых мяча, и он уступает по этому показателю только англичанину ГарриКейну. Полностью состав бельгийцев выглядит следующим образом: Куртуа — Алдервейрелд, Компани, Фертонген, Менье — Витсель, Де Брейне, Карраско — Лукаку, Азар, Мертенс.

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда начнет встречу на скамейке запасных сборной Японии. С первых минут на поле выйдут Кавасима — Седзи, Нагатомо, Сакаи, Йосида — Сибасаки, Харагути, Кагава, Инуи, Хасебе — Осако.