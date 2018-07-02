Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио извинился перед болельщиками за проигрыш. "Хочу поблагодарить всех наших болельщиков, они действительно замечательные. Спасибо за их поддержку и любовь! Я прошу у них прощения за то, что нам не удалось выйти в следующий раунд. Я глубоко сожалею об этом. Думаю, у нас лучшие болельщики в мире", — приводит слова Осорио РИА Новости.

Тренирующий мексиканцев колумбийский специалист сказал, что со стороны бразильцев было много симуляций. "Думаю, мы неплохо сыграли, можно сказать, что мы в основном контролировали игру. Но мы потеряли много времени из-за одного игрока соперников. Во втором тайме мы потеряли свой стиль из-за судейства. Эти паузы выматывали моих игроков. Было слишком много остановок и симуляций. Контакт был минимальный, но арбитр каждый раз останавливал игру. Была ситуация, когда игра была приостановлена на четыре минуты. Это очень плохо для футбола. Не думаю, что стоит так увлекаться актерским мастерством, это вредит футболу", — заявил Осорио. . Осорио пока не определился со своим будущим. "Возможность игры на таком уровне показывает, что мексиканская сборная прекрасна. Мы не были достаточно эффективными, чтобы победить. Но мы играли сбалансировано. Нам в любом случае надо расти. Надеюсь, наши игроки будут больше играть в Европе. Мое будущее? Это самое неважное сейчас. Мы только что проиграли. Надо подождать. Вы увидите, что я решу",