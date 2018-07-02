В Самаре на местном стадионе "Космос Арена" завершился матч стадии 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором встречались национальные сборные Бразилии и Мексики. Представители футбольной Америки разыграли эмоциональный спектакль, в котором было забито два гола. Бразилия выиграла – 2:0.

Команды провели игру в следующих составах: сборная Барзилии – Алиссон, Фагнер, Тиаго Силва, Фелипе Луис, Миранда, Каземиро, Паулиньо (Фернандиньо 80), Коутиньо (Фирмино 86), Виллиан (Маркиньо 90), Габриэл Жезус, Неймар; сборная Мексики – Очоа, Айяла, Маркес (Лайюн 46), Альварес (Дос Сантос 56), Сальседо, Гуардадо, Гальярдо, Вела, Эррера, Лосано, Эрнандес (Хименес 60).

Соперники начали поединок с обоюдных "уколов", однако до по-настоящему голевых моментов дело не доходило. Позже мексиканцы перехватили инициативу, были острее и намного чаще угрожали воротам Алиссона, но извлечь из этого хоть какую-то выгоду не смогли.

Впрочем, бразильцы не оставались в долгу. Во второй половине тайма территориальное преимущество уже было за пентакампеонами, но реальных угроз вратарь Мексики Очоа не испытывал. Самый опасный момент был у Неймара, который бил со штрафного, однако и тут мяч разминулся рядом со штангой.

Вторые 45 минут начались игрой на встречных курсах и в этой битве добились успеха бразильцы: буквально через 5 минут после возобновления игры Неймар отлично распорядился пасом Виллиана. Мексика некоторое время пребывала в шоке, но затем с новой силой бросилась в обмен ударами.

Со стороны мексиканцев могли отличиться Вела и вышедший на замену Хименес, у пентакампеонов полу-моменты имели все те же Виллиан и Неймар. Но время шло, а счет не менялся. И вот когда мексиканцы пошли, как казалось, на решительный штурм в надежде сравнять счет, вышедший на замену Фирмино установил окончательный результат. 2:0 в пользу Бразилии.

Подопечные тренера Тите ждут результата матча Бельгия – Япония, чтобы узнать имя своего соперника по четвертьфиналу. Матч бразильцев с победителем этой встречи состоится 6 июля на "Казань-Арене".