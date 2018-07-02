Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио посетовал на большое количество симуляций со стороны соперников. Его оппонент Тите возразил коллеге. Я видел, что произошло. Все смотрели и видели мою реакцию. С видео сложно спорить. У обеих команд была масса возможностей отличиться, и мексиканцы, и мы неплохо контратаковали. Я хочу завершить на позитивной ноте, я уважаю Осорио, но эмоции порой берут верх и это нормально, футбол таков. Но мы нанесли 21 удар по воротам, если кто забыл. Я попросил своих ребят, чтобы Очоа попотел, и они здорово с этим справлялись, а эмоции пусть останутся в этом зале", — приводит слова главного тренера Бразилии РИА Новости.

Лидер бразильцев Неймар, которого упрекают в симуляции, не согласен с критикой в свой адрес. " "Критика — это попытка меня дискредитировать. Я не очень обеспокоен критикой и, кстати, позитивной критикой тоже, потому что это влияет на спортсменов. Я не говорил с прессой два матча, потому что не хотел вступать в полемику. Я здесь, чтобы играть, помогать команде и побеждать. Сегодня я чувствовал себя намного лучше. Я рад за нашу команду и поздравляю ее, мы постоянно становимся лучше", — сказал Неймар.