В Ростове-на-Дону проходит матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Японии. Бельгийцы проигрывали 0:2, сумели отыграться, а в добавленное время забить победный мяч. Сборная Бельгии вышла в четвертьфинал, где сыграет с бразильцами.

В первом тайме не было забитых мячей, однако игру нельзя было назвать скучной. Японцы старались ни в чем не ступать сборной Бельгии, а кое в чем их превзошли, а именно в опасных моментах. Опасно бил головой Такаси Инуи, на месте был Тибо Куртуа. Но перед самым перерывом бельгийский вратарь едва не подвел свою команду. Куртуа выронил мяч после удара Юи Осако, но исправился и помешал мячу заскочить за линию ворот.

Второй тайм начался с острой атаки сборной Японии. Ян Вертонген не смог перехватить пас из глубины поля, и Генки Харагути, выскочив к воротам, отправил мяч в дальний от Куртуа угол. Бельгийцы могли отыграться через минуту, но удар Эдена Азара пришелся в штангу. А японцы сумели развить успех. Инуи отважился на удар из-за пределов штрафной и не прогадал. Не спас бельгийцев отчаянный прыжок Куртуа – 0:2.

Бельгийцы отходили от шока минут восемь. А потом выгоднейший момент не использовал Ромелу Лукаку. Лидер нападения сборной Бельгии бил головой после навеса Тома Менье, но его удару не хватило точности. Затем Майя Йосида принял на себя удар Лукаку. Но на 69 минуте бельгийцы сумели сократить отставание. Защитник Ян Вертонген головой отправил мяч в сетку. А еще через четыре минуты вышедший на замену Маруан Фейллайни использовал свое преимущество в росте и сравнял счет – 2:2.

А потом бывший армеец Кейсуке Хонда ворвался в бельгийскую штрафную и не попал в ворота. Бельгийцы в свою очередь не использовали два голевых момента. Бил головой Насер Шадли, — Кавасима в броске отразил мяч. Лукаку также со второго этажа бил наверняка, снова фантастически сыграл японский вратарь.

Развязка наступила в добавленное время. Сначала Хонда нанес пушечный удар со штрафного – Куртуа отбил мяч на угловой. Розыгрыш оказался неудачным. И тут же последовала стремительная контракта бельгийцев, точку в которой поставил Шадли. Сборная Бельгии вырвала победу 3:2, проигрывая 0:2 за 21 минуту до конца второго тайма.

Сборная Бельгии вышла в четвертьфинал, где сыграет с командой Бразилии. Встреча пройдет 6 июля в Казани. Японцы с достоинством покидают чемпионат мира.