Сборная Бельгии пробилась в четвертьфинал проходящего в нашей стране чемпионата мира по футболу. В 1/8 финала бельгийцы с результатом 3:2 победила команду Японии.

Первый тайм матча, проходившего в Ростове-на-Дону, завершился нулевой ничьей. В начале второго японцы Генки Харагути и Такаси Инуи забили по мячу ворота бельгийцев. Но сборная Бельгии благодаря голам Яна Вертонгена и Маруана Феллайни сумела отыграться. В уже добавленное время Насер Шадли.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес считает матч с японцами стал проверкой характера его футболистов. "Вот как может быть на чемпионате мира! Это была проверка характеров, проверка для всей команды. Такой матч говорит все о моей банде!" – приводит слова Мартинеса "Спорт-Экспресс".