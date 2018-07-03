Сборная Японии вела в счете 2:0, но не удержала преимущества и позволила соперникам сравнять счет. Японцы могли выйти вперед в добавленное арбитром время. Но Кейсуке Хонда не использовал штрафной, а соперники сумели провести результативную контратаку.

Главный тренер сборной Японии Акира Нисино считает себя виноватым в проигрыше своей команды. "Что касается результата, то я очень разочарован и убит этим результатом. В течение всего турнира я был очень доволен своей командой, потому что она играла уверенно, хорошо. Футболисты отлично проявили себя на поле и в целом играли лучше, чем когда-либо играла сборная Японии. Они выложились больше, чем на 100%. После того, как мы начали проигрывать, я начал сомневаться в себе и обвинял только себя. Я упустил контроль и, думаю, что винить игроков не надо — виноват я", — цитирует Нисино РИА Новости.

Взяв вину на себя, Нисино высоко отозвался о своей команде. "Мои игроки могут бегать, могут показывать скорость – они в отличной форме, но нужно уметь использовать свои физические качества в игре, а для этого нужна тактика, нужны навыки. Япония хорошо контролировала мяч, замечательно играла в пас, и нам не следовало так просто отдавать мяч сопернику. Они показали хороший футбол в движении".