Телеканал "Россия 1" будет транслировать в прямом эфире два полуфинальных матча чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил комментатор Владимир Стогниенко. Полуфиналы пройдут 10 и 11 июля. Кроме того, телеканал также покажет финал мирового первенства, который состоится 15 июля.

Телеканал "Россия 1" покажет оба полуфинала чемпионата мира в прямом эфире

"Тут, кстати, есть новости. Канал "Россия" покажет в прямом эфире оба полуфинала, 10 и 11 июля. И финал 15 июля тоже, конечно", — написал в "Твиттере" Стогниенко.

Первая полуфинальная игра пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге, а вторая – 11 июля в Москве. Финал также состоится в российской столице. Главную игру турнира примет стадион "Лужники" 15 июля.