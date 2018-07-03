Вратарь сборной России Игорь Акинфеев сообщил, что перед встречей 1/8 финала против испанцев никто специально не отрабатывал пенальти. Он признался, что российская команда планировала победить в основное время. Также Акинфеев похвалил партнера по команде Артема Дзюбу.

"Мы не тренировали пенальти. Сто процентов, надеялись, что победим в основное время. В серии пенальти были подсказки (о манере пробития 11-метровых испанскими игроками)", — цитирует вратаря сборной России РИА Новости.

Акинфеева попросили прокомментировать шуточный ролик сборной России про то, как Артем Дзюба отражает пенальти ногами. "Почему шуточный? Дзюба не только в воротах, он вообще в порядке", — заявил вратарь.

Напомним, что сборная России обыграла испанцев по пенальти в 1/8 финала, а Игорь Акинфеев отразил два удара с одиннадцатиметровой точки, последний из них — левой ногой.