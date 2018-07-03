Врач сборной России Эдуард Безуглов прояснил ситуацию с Артемом Дзюбой, у которого во время игры 1/8 финала против испанцев можно было заметить на руке след от укола. В соцсетях и британских СМИ тут же появились сообщения о применении допинга российским форвардом.

"Для контроля функционального состояния врачи смотрят различные гематологические параметры, которые берут как из капиллярной, так и из венозной крови. Это рутинные мероприятия, которые позволяют контролировать переносимость нагрузок, скорость восстановления и предотвращать мышечные травмы", — цитирует Безуглова Чемпионат.com.

Ранее в британских СМИ заподозрили россиян в употреблении допинга, когда выяснилось, что футболисты сборной России в среднем за матч пробежали больше всех в стартовых играх чемпионата мира.