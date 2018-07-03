Футболист сборной Нигерии Джон Оби Микел пережил во время чемпионата мира весьма неприятное происшествие: его отца неизвестные злоумышленники похитили на родине и удерживали в течение нескольких дней. Это второй случай в семье Микела: ранее его отца похищали в 2011 году.

"Я играл за сборную, пока мой отец был в руках бандитов, — цитирует футболиста английское издание The Guardian. – Я не знал, что делать, но все же решил, что не могу подвести 180 миллионов нигерийцев. Мне пришлось выбросить это из головы и выйти на поле, чтобы представлять свою страну".

При этом один из членов семьи Микела позвонил ему в Россию и сообщил номер телефона похитителей, позвонив которым игрок узнал о похищении и о том, что за отца следует заплатить выкуп. "Я даже не мог сообщить об этом тренерам или сотрудникам федерации. Об этом знал только очень узкий круг моих друзей", — признался спортсмен.

"Мне сказали, что они застрелят моего отца, если я сообщу властям или кому-нибудь еще. Я также не хотел обсуждать это с тренером, потому что не хотел, чтобы моя проблема отвлекала его или команду в день такой важной игры", — говорит Микел.

Как сообщил футболист, его отец был благополучно был освобожден в понедельник, 2 июля: "Я благодарю полицию и власти за их усилия по спасению моего отца, моих друзей и членов семьи за поддержку, которую я получил. К сожалению, мой папа сейчас в больнице, он получает экстренное лечение из-за пыток".

В день освобождения Па Микела Оби стало известно, что он был похищен на юго-востоке Нигерии, когда направлялся на похороны. Полиция смогла освободить мужчину, но отец футболиста из Нигерии подвергался пыткам во время недельного плена и именно поэтому находится в больнице.