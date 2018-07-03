В Санкт-Петербурге стартовал матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Швейцарии. По итогам первых 45 минут счет так и не был открыт. Ближе к успеху были шведские футболисты, однако они расточительно отнеслись к созданным моментам.

В начале игры опаснее выглядели шведы. Чего только стоит выход один на один Маркуса Берга, который бил без помех, но умудрился пустить мяч мимо цели.

Постепенно швейцарцы отодвинули игру от своих ворот. Впрочем, в атаке им мало что удавалось. Их бесхитростные навесы с флангов заведомо были обречены на провал, учитывая преимущество в росте скандинавских защитников.

Ближе к перерыву соперники обменялись опасными атаками, но забить так никому и не удалось.

Вторые 45 минут начались активностью футбольной "Тре крунур", которая захватила инициативу. Как результат: на 66-й миунте Форсберг открыл счет.