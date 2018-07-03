В городе на Неве завершилась предпоследняя игра стадии 1/8 финала чемпионата мир по футболу. На поле стадиона "Санкт-Петербург Арена" встречались футболисты Швеции и Швейцарии. Победу с минимальным счетом 1:0 одержали представители Скандинавии.

Команды провели матч в следующих составах: сборная Швеции – Ольсен, Линделеф, Аугустинссон, Гранквист, Люстиг (Крафт 81), Классон, Ларссон, Свенссон, Экдаль, Форсберг (Ольссон 81), Берг (Телин 90), Тойвонен; сборная Швейцарии – Зоммер, Аканджи, Ланг, Родригес, Джуру, Джака, Бехрами, Цубер (Эмболо 74), Джемайли (Сеферович 74), Шакири, Дрмич.

В самом начале игры опаснее выглядели шведы. Чего только стоит выход один на один Маркуса Берга, который бил без помех, но умудрился пустить мяч мимо цели. Но постепенно швейцарцы отодвинули игру от своих ворот. Впрочем, в атаке им мало что удавалось.

Бесхитростные навесы сборной Швейцарии с флангов заведомо были обречены на провал, учитывая преимущество в росте скандинавских защитников. Ближе к перерыву соперники обменялись несколькими опасными атаками, но забить так никому и не удалось.

Второй тайм начался активностью скандинавов, которые завладели территориальным преимуществом. Впрочем, до голевых моментов долго не доходило и в принципе гол Форсберга на 67-й минуте выглядел только как итог общего не слишком большого преимущества шведов во владении мячом.

После гола игра пошла поживее. Швейцарцы сделали двойную замену, постарались перехватить инициативу, но по-прежнему и они, и их соперники с севера Европы не слишком часто доходили до вратарской площадки.

Казалось, что в самой концовке швейцарцы постараются пойти на решающий штурм. Но их порыв выразился лишь в довольно ощутимом преимуществе по числу поданных угловых. Но все они оказались "беззубыми". Словенский судья Дамир Скомина добавил 3 минуты и в эти 180 секунд удалил Ланга за фол последней надежды против Ольссона и назначил штрафной в ворота Швейцарии. Но шведы не забили, сохранив минимальный счет 1:0.

Соперниками футбольной "Тре крунур" станет победитель матча Колумбия – Англия, который пройдет вечером 3 июля на московском стадионе "Спартак".