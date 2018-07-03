На московском стадионе "Спартак" завершился первый тайм последнего матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором встречаются сборные Колумбии и Англии.

Первый тайм прошел с преимуществом англичан, которые больше владели мячом и создали несколько опасных моментов. Отметим, что у английской команды получил повреждение основной полузащитник Деле Алли, однако заменен не был. Напомним, прямую трансляцию встречи можно смотреть на сайте Вести.Ru.