"Мы всегда знали, на что способны и прекрасно выступили на этом чемпионате, — сказал Пекерман, которого цитирует РИА Новости. — Я никогда не говорю о будущем, по крайней мере точно не сегодня. Мы выложились, проделали огромную, тяжелую работу. Можем говорить только об этом матче и больше ни о чем".