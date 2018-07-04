Полузащитник сборной России Александр Головин удивил всех заявлением, что футболисты национальной команды еще до начала чемпионата мира понимали, что могут дойти до финала. Также он рассказал о своей реакции на песню Ольги Бузовой "Мало Головин".

Александр Головин: перед турниром мы понимали, что можем дойти до финала

"До начала турнира мы понимали все, что можем дойти до финала. Всерьез рассчитываем на свое положение", — приводит слова Головина РИА Новости.

Футболиста также спросили, что он думает о переделанной песне Ольги Бузовой "Мало Головин". "Видел эту песню, посмеялись. Разные песни слушаю про разных игроков. В связи с тем, что так неплохо выступаем, такой и интерес", — заявил российский полузащитник.

Напомним, что сборные России и Хорватии встретятся 7 июля в четвертьфинале турнира. Матч пройдет на стадионе "Фишт" в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени.