Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин, выступающий ныне за казахстанский "Кайрат", дал оценку игре россиян на домашнем чемпионате мира. По его мнению, среди оставшихся участников турнира у нашей команды самые низкие шансы на победу.

"У россиян самые низкие шансы среди оставшихся участников. Но все возможно. Если Россия смогла победить Испанию, может быть, они смогут одолеть и других соперников. Я думаю, что Хорватия – очень сильный и серьезный соперник, показывает очень сбалансированный футбол, и сборной России будет так же трудно, как и в предыдущей игре против Испании", — приводит слова Аршавина Чемпионат.com.

Также российский футболист объяснил, за счет чего сборная России добилась столь впечатляющего результата. "Она играет дисциплинированно, хорошо готова физически, плюс сумасшедшая поддержка болельщиков – все это дало тот результат, который сборная России имеет сейчас", — отметил Аршавин.

В 2008 году Андрей Аршавин в составе российской команды стал бронзовым призером чемпионата Европы.